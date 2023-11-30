İsrail, Gazze'deki insani arayı uzattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın uzatıldığını duyurdu. Arabulucuların çabalarıyla esirlerin serbest bırakılması ve operasyonlara ara verme süreci devam edecek.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "insani aranın" bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani aranın" uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.