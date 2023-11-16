İsrail, Gazze'deki hastaneyi kuşattı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni tanklarla kuşattığı duyuruldu. Hastane avlusunda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada, 'Ekipler hareket edemiyor ve yaralılara ulaşamıyor' ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni tanklarla kuşattığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 41 gündür devam ediyor. Kara operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı ve tedavi gördüğü hastaneleri kuşatarak baskınlar düzenliyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni tanklarla kuşattığı duyuruldu. Hastane avlusunda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada, "Ekipler hareket edemiyor ve yaralılara ulaşamıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede yoğun silah seslerinin ve patlamaların duyulduğu aktarıldı. - GAZZE