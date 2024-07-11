Üye Girişi
Haberler
BBC

İsrail Gazze'deki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki tüm Filistinlilere kenti terk etmeleri uyarısı yaptı. Uçaklardan atılan el ilanlarında kentin 'tehlikeli savaş bölgesi' olduğu belirtilerek, kent halkından belirlenen 'güvenli rotaları' izleyerek Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve el Zawayda bölgelerine gitmeleri istendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki tüm Filistinlilere kenti terk etmeleri uyarısı yaptı.

Uçaklardan atılan el ilanlarında kentin "tehlikeli savaş bölgesi" olduğu belirtilerek, kent halkından belirlenen "güvenli rotaları" izleyerek Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve el Zawayda bölgelerine gitmeleri istendi.

Bu İsrail'in topyekün Gazze operasyonunun başlamasının ardından kente yapılan ikinci tahliye çağrısı.

Son iki haftadır İsrail ordusu kentin bazı bölgelerine kara operasyonu yapıyor.

Hamas ise İsrail'i, kentteki bu faaliyetleri, olası ateşkes ve esir takası anlaşmaları sürecini sekteye uğratmak için yapmakla suçluyor.

Taraflar arası görüşmeler Çarşamba günü Katar'da yeniden başlamıştı.

Görüşmelere Mısır, ABD ve İsrail'in istihbarat başkanları ile Katar Başbakanı katılıyor.

Gazze kentinde şu anda yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bunlardan bir kısmının güneye doğru kaçtığı, ancak kenti terk etmek istemeyen büyük bir nüfus da olduğu haberleri geliyor.

BBC'ye konuşan 47 yaşındaki İbrahim el Barbari "Gazze kentini terk etmeyeceğim. Başkalarının yaptığı bu ahmakça hatayı yapmayacağım. İsrail füzeleri kuzey, güney dinlemiyor" dedi.

Filistin Kızılayı da yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk edemeyen kent sakinlerinden telefonlar aldıklarını açıkladı: "Gazze kentinden gelen bilgiler sivillerin bölgeyi trajik koşullar altında terk etmeye çalıştığı yönünde. İsrail ordusu sivil bölgeleri vurmayı sürdürüyor".

Öte yandan İsrail geçen haftasonundan bu yana 4 kez sivillerin yaşadığı yerleri hedef alan füze saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da olduğu 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de İsrail ordusunun operasyonlarının sürdüğü yerlerdeki sivillere tahliye çağrısı yapması karşısında dehşete düştüklerini, sivillerin gitmesi söylenen Deyr el-Belah bölgesinin hali hazırda çok kalabalık olduğunu belirtti.

Hamas'ın 7 Ekim'de yaklaşık 1200 kişiyi öldürdüğü İsrail saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı askeri operasyonda şu ana kadar 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden yaklaşık 15 bininin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğu bildiriliyor.

BBC

Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak?
'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title