İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin jeneratörünü vurdu
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurması sonucu hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı. İsrail tankları da hastanenin çevresini hedef aldı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.
Jeneratörün vurulması nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi.
Hastane çevresinde konuşlanan İsrail tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.
Kaynak: AA / Dünya