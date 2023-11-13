İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binayı bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi. İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi. Binanın 5 katlı olduğu, İsrail saldırısıyla yerle bir edildiği ve binanın çevresindeki evlerin de yıkıldığı aktarıldı. Görgü tanıkları, bombalanan alandan bir kişinin cenazesi ve 10 yaralının çıkarıldığını kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesimlerindeki El-Hulefa Mahallesi'nde bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Binanın 5 katlı olduğu, İsrail saldırısıyla yerle bir edildiği ve binanın çevresindeki evlerin de yıkıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, bombalanan alandan bir kişinin cenazesi ve 10 yaralının çıkarıldığını kaydetti.