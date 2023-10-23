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İsrail, Gazze'deki Al Quds Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) bağlı heyetin Gazze'deki Al Quds Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bu saldırı, ülke içinde yerinden edilmiş siviller ve hastanedeki sağlık personeli arasında korku ve paniğe neden oldu.