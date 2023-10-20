- İsrail, Gazze'de gece boyu 100'den fazla noktayı vurdu

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 100'den hedefin gece boyu vurulduğunu açıkladı.

İsrail- Filistin arasındaki çatışmalarda ikinci haftaya girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, gece boyu Gazze'de Hamas'a ait 100'den fazla noktanın vurulduğu belirtildi. Savaş uçaklarının hedef aldığı noktalar arasında bir yer altı tüneli, silah depoları ve onlarca operasyonel komuta merkezi olduğu aktarıldı. Saldırılarda ayrıca Hamas'ın İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa füze atmayı planlayan ekibi ile 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki saldırıda yer aldığı belirtilen Hamas mensubu Amjad Majed Muhammad Abu Odeh'in öldürüldüğü kaydedildi. Cibaliye'de ise bir caminin Hamas'a ait silahlar olduğu gerekçesiyle vurulduğu belirtilerek, "Cami, Hamas tarafından gözlem noktası olarak kullanıldı" denildi.