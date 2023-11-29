İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla işgal ettikleri Gazze Şeridi'nde bir binayı sinagoga dönüştürdüğü bildirildi. İbrahim Tapınağı adı verilen sinagogun içerisine masa, sandalye ve dua kitapları yerleştirildi.

İsrail Gazze'de bir binayı sinagoga dönüştürdü

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla işgal ettikleri Gazze Şeridi'nde bir binayı sinagoga dönüştürdüğü bildirildi.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, İsrail askerlerinin Gazze'de işgal ettikleri bir binanın bir kısmını "ayin alanına" çevirdiği ifade edildi.

"İbrahim Tapınağı" adı verilen sinagoga masa ve sandalyenin yanı sıra Yahudilere ait dua kitaplarının konulduğu aktarıldı.

Gazze'nin tam olarak hangi bölgesinde yer aldığı belirtilmeyen binadaki bu bölümün girişine sinagog tabelası asılarak günlük ayin saatlerini gösteren notlar yapıştırıldığı kaydedildi.