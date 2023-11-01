İsrail Gazze'de 9 asker daha kaybetti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonunda 9 askerin daha hayatını kaybettiğini ve operasyonda ölen asker sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Çatışmaların başlangıcından bu yana ölen İsrailli asker sayısı ise 326 olarak açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 26. güne girildi. IDF tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonunda 9 askerin daha hayatını kaybettiği, operasyonda ölen asker sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Bir grup askerin içinde bulundukları zırhlı aracın Hamas tarafından atılan tanksavar füzeyle vurulması sonucu öldüğü, bir grubun ise tanklarının bir patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu öldüğü, 2 askerin de ağır yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunda çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının ise 326'ya yükseldiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 9 askerin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "IDF savaşçılarının ölümü sert ve acı verici bir darbedir. Gazze Şeridi'nin derinliklerinde yürütülen operasyonun kazanımları ağır bir bedele mal oluyor" dedi.

Kızıldeniz'e hücum botları konuşlandırıldı

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada ise, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarının gece boyunca devam ettiği duyuruldu. 7 Ekim'den bu yana 11 binden fazla noktanın hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Husilerin Yemen'den insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırıların ardından Kızıldeniz bölgesine hücum botları gönderildiği aktarıldı. Hücum botlarının dün konuşlandırıldığı belirtildi.

Gazze ile iletişim bir kez daha kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel'den yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kez daha tüm iletişim ve internet hizmetlerinde "tam kesinti" yaşandığı duyuruldu.

Bolivya, İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da hükümet, Gazze'ye yönelik 'acımasız ve orantısız' saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Bir diğer Güney Amerika ülkesi Kolombiya ile Şili ise protesto amacıyla İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Fonts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uluslararası insani hukuk ihlalleri göz önüne alındığında Şili hükümeti olarak Şili'nin İsrail Büyükelçisi Jorge Carvajal'ı istişare için Santiago'ya çağırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da paylaşımında, "Eğer İsrail, Filistin halkına yönelik katliamı durdurmazsa biz orada olamayız" ifadelerine yer verdi.

Blinken, cuma günü İsrail'e gidecek

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü İsrail'i ziyaret edecek. Blinken, bir kez daha İsrail hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek ve bölgede ziyaretlerde de bulunacak. Blinken'in söz konusu ziyareti, son üç hafta içinde Orta Doğu'ya yapacağı ikinci seyahat olacak. - TEL AVİV