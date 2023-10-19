İsrail-Gazze çatışmalarında Sderot kentinde dumanlar yükseldi
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İsrail'in Gazze sınırı yakınlarındaki çatışmaların yoğunlaştığı Sderot kentinde gökyüzüne dumanlar yükseldi. Roketlerin atıldığı bölgede çatışma sesleri duyulurken, Türk gazeteciler de büyük panik yaşadı.
- İsrail'de çatışma bölgesinden dumanlar yükseliyor
SDEROT - İsrail'in Gazze sınırı yakınlarındaki çatışmaların yoğunlaştığı Sderot kentinde gökyüzüne dumanlar yükseldi.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların şiddeti artıyor. Gazze sınırına 1 kilometre uzaklıktaki Sderot kentinde tansiyon yükseldi. Roketlerin atıldığı bölgede çatışma sesleri duyulurken gökyüzüne dumanlar yükseldi.
Aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düşmesi büyük panik yaşanmasına neden oldu. Sığınaklara giren gazeteciler bölgeden uzaklaşmaya başladı.