İsrail-Gazze çatışmalarında ölü sayısı artıyor

Gazze'deki İsrail hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1.500'e çıkarken, İsrail ordusunun yaraladığı Filistinlilerin sayısı yaklaşık 6.600 oldu. İsrail tarafında ise Hamas saldırıları sonucunda en az 1.300 kişi hayatını kaybetti ve yaralananların sayısı 3.000'i aştı.

SDEROT, 13 Ekim (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Perşembe günü itibarıyla devam eden İsrail hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1.500'e çıkarken İsrail ordusunun yaraladığı Filistinlilerin sayısı yaklaşık 6.600 oldu. İsrail tarafındaysa İsrail devletine ait Kan TV'nin bildirdiğine göre Hamas saldırıları yüzünden en az 1.300 kişi hayatını kaybederken İsrail'de yaralananların sayısı 3.000'i aştı.