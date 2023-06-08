İsrail firması Myanmar ordusuna silah ekipmanları sattı

İsrail'de silah üretimi yapan bir firmanın, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı etnik temizlik yapmakla suçlanan Myanmar ordusuna silah ekipmanları sattığı bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, silah üretimi yapan İsrailli "CAA Industries" şirketinin, ABD ve Avrupa Birliği'nin silah yaptırımı uyguladığı Myanmar ordusuna silah ekipmanları tedarik ettiği belirtildi.

Myanmar ordusunun söz konusu ekipmanlarla küçük silahlarını modernize ettiğine işaret edilen haberde, bahsi geçen ekipmanların sevkiyatına ilişkin belgelerin Myanmar İçin Adalet Örgütü ve İsrailli insan hakları savunucusu avukat İtay Mac tarafından yayımlandığı ifade edildi.

Temmuz 2019 tarihli belgelerin, CAA Industries şirketinin Myanmar ordusu tedarikçisi bir firmaya sevkiyatı içerdiği aktarılan haberde, yapılan sevkiyatın tüfeklere ait parçalardan oluşabileceğine dikkat çekildi.

Bahsi geçen sevkiyatın 10 Ağustos 2019'da İsrail'den Tayland'a hava yoluyla gönderildiği ve oradan da Myanmar'a ulaştırıldığına işaret edilen haberde, İsrailli şirketten ekipmanları edinen ve sevkiyatı teslim alan "Star Sapphire Group" isimli firmanın, Myanmar ordusuyla çok sayıda silah pazarlığına aracılık yaptığı bilgisine yer verildi.

Myanmar ve Singapur'da kayıtlı söz konusu şirketin ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı vurgulanan haberde, Star Sapphire Group adlı şirketin ayrıca Myanmar'da kendisini İsrail savunma firmalarının tek temsilcisi olarak gösterdiği belirtildi.

Haberde, avukat Mac'ın, İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda Myanmar'a silah ekipmanı satışına izin veren yetkililerden hesap sorulması için İsrail Başsavcılığına şikayette bulunduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının Haaretz gazetesinin sorularını yanıtsız bıraktığı belirtilen haberde, CAA Industries şirketinin ise ürünlerinin çoğunun sivil amaçlı olduğunu savunduğu ifade edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.