İsrail'in Siderot kentindeki bir polis karakolunda saklanan silahlı bir Filistinliyi yakalamak için karakolun duvarını yıktığı ancak Filistinlinin kaçmayı başardığı belirtildi.

İsrail, Filistinliyi yakalamak için polis karakolunu yıktı

İsrail'in, Siderot kentindeki bir polis karakolunda saklanan silahlı bir Filistinliyi yakalamak için karakolun duvarını yıktığı ancak Filistinlinin kaçmayı başardığı belirtildi.

Yediot Ahronot Gazetesi'nin haberine göre, İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, polis karakolunun yıkılması pahasına da olsa karakolda saklanan silahlı Filistinlinin yakalanması yönünde talimat verdi.

Söz konusu talimat üzerine önce omuzdan ateşlemeli füzeyle vurulan karakolun bir duvarı daha sonra buldozer tarafından yıkıldı.

Ardından karakol ve çevresinde yoğun bir çatışma başladı ancak Filistinli kaçmayı başardı.

Filistinlinin yakalanması için İsrail güvenlik güçleri, Siderot sokaklarında işaret fişeği attı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da silahlı Filistinlinin, Siderot'taki polis karakolunda saatlerce kaldıktan sonra kaçtığını doğruladı.

Haberde, kaçan Filistinliyi arama çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

Dün Gazze'den başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun ardından, sosyal medyada, yüzleri maskeli silahlı Filistinlilerin Siderot sokaklarında araçlarla dolaştığını ve bazılarının İsrail güçleriyle çatıştığını gösteren görüntüler yer almıştı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.