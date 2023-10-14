İsrail, Filistinlilere Gazze Şeridi'ne geçiş için süre tanıdı

İsrail, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri için yeniden süre tanıdı. İsrail ordusu, Hamas'ın yetkilisi Murad Ebu Murad'ın öldürüldüğünü duyurdu.İsrail ordusu, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneye geçmeleri için yerel saat ile 09.00-15.00 arasında mühlet tanıdı ve bu süre zarfında saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. İsrail ordusundan bir sözcü, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Beyt Hanun'da yaşayan Filistinlilerin saldırıya uğrama endişesi taşımadan, belirlenmiş bir güzergah üzerinden Han Yunus'a geçebileceklerini belirtti.

İsrail ordusu dün de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye geçmesi için 24 saat süre tanımış ve bu süre dün akşam TSİ 20.00'de dolmuştu. İsrail'in çağrısı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumda da yoğun tepkilere neden olmuştu.

BM, 1 milyon 100 bin Filistinli'nin bölgedeki yaklaşık 2 milyon 300 binlik nüfusun neredeyse yarısı olduğuna dikkat çekerek, bu kadar çok kişinin büyük bir trajedi yaşanmadan 24 saatte güneye tahliyesinin imkansız olduğunu vurgulamıştı. BM, İsrail'den tahliye kararını geri almasını da talep etmişti.

Olası bir mülteci dalgasından endişe eden Mısır da Gazze sınırını kapattığı için bölgede Hamas ile İsrail arasında sıkışıp kalan ve gidebileceği yer olmayan sivillerin büyük bir insanlık dramı yaşamasından endişe ediliyor.

Öte yandan, sivillerin bölgeyi terk etmesi halinde İsrail'in hazırlandığı kara saldırısını başlatacağını düşünen Hamas'ın da güneye geçmek isteyen Filistinlileri durdurduğu ve zorla geri gönderdiği iddia edildi.

İsrail: Hamas'ın lider kadrosundan Ebu Murad öldürüldü

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını sürdürdü. Saldırılarında Hamas'ın lider kadrosundan Murat Ebu Murad'ın öldürüldüğü de duyuruldu. Ordu, Ebu Murad'ın İsraillilere yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırıların ana sorumlularından biri olduğunu iddia ederek, Hamas'ın hava saldırılarından sorumlu kişi olduğunu ileri sürdü. Hamas ise Murad Ebu Murad'ın öldürüldüğünü henüz doğrulamadı.

Hamas'ın geçen Cumartesi başlattığı saldırılardan bu yana İsrail kaynaklarına göre çoğu sivil bin 300'den fazla İsrailli hayatını kaybetti. Yaklaşık 150 İsrailli'nin de Hamas tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında ise Filistin kaynaklarına göre, Cuma günü itibarı ile 600'ü çocuk olmak üzere en az bin 900 Filistinli hayatını kaybetti.

AFP, dpa / ETO, JD

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