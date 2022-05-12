İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "IDF bu olayı etraflıca inceliyor. Filistinliler, İsrail'in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti" ifadelerine yer verdi.

IDF açıklamasında geçen haftalarda 19 kişinin öldürüldüğünü belirterek işgal altındaki Cenin kentini bir 'terörist kalesi' olarak nitelendirdi. IDF'in bölgede yürüttüğü bir operasyon sırasında karşılıklı çıkan yoğun çatışma sırasında Akile'nin öldüğü ifade edilerek "IDF bu olayı etraflıca inceliyor. Filistinliler, İsrail'in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti. Onun ölümü bir trajedidir. Ebu Akleh'in ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum. IDF asla kasıtlı olarak savaşçı olmayanları hedef almayacak. Basın özgürlüğüne ve insan yaşamının kutsallığına bağlıyız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Al Jazeera, İsrail, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title