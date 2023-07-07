İsrail, Filistinli gencin cenazesini ailesine teslim etti
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İsrail, mayıs ayında öldürülen 28 yaşındaki Filistinli Ala Kısiyye'nin cenazesini ailesine teslim etti. Filistin Sivil İşler Genel Kurulu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kısiyye'nin naaşının cenaze törenine hazırlık için El Halil kentindeki Dura Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail, mayıs ayında öldürülen 28 yaşındaki Filistinli Ala Kısiyye'nin cenazesini ailesine teslim etti.
Filistin Sivil İşler Genel Kurulu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Filistinli gencin cenazesinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beer Şeva (Biru's-Seba) Mitar bölgesinde İsrail güçlerinden teslim alındığı belirtildi.
Kısiyye'nin naaşının cenaze törenine hazırlık için El Halil kentindeki Dura Devlet Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), 26 Mayıs'ta Filistinli Ala Kısiyye'nin El Halil'deki Tana Omrim adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagogun girişinde "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduğu iddiasıyla İsrail ordusundan bir subay tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurmuştu.