İsrail, Filistinli gencin cenazesini ailesine teslim etti

İsrail, mayıs ayında öldürülen 28 yaşındaki Filistinli Ala Kısiyye'nin cenazesini ailesine teslim etti. Filistin Sivil İşler Genel Kurulu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kısiyye'nin naaşının cenaze törenine hazırlık için El Halil kentindeki Dura Devlet Hastanesi'ne nakledildi.