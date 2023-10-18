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İsrail-Filistin çatışmasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükseldi

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükseldi. İsrail ordusu, Gazze çevresindeki Netiv HaAsara yerleşim bölgesinde Filistinli grup ile girilen çatışmada ölen 2 İsrail askerinin adını açıkladı. Böylece çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükselmiş oldu.