İsrail-Filistin Çatışmasında İnsanların Alışkanlıkları Değişti

İsrail-Filistin çatışmasının tırmanışı, Batı Kudüs ve Doğu Kudüs'te endişe yaratırken insanların alışkanlıklarını da değiştirdi. Marketlerde kuyruklar oluştu, yüz yüze eğitime ara verildi, işletmeler kapandı ve insan hareketliliği azaldı.

İsrail- Filistin çatışmasındaki eşi görülmemiş tırmanış, İsraillilerin yaşadığı Batı Kudüs ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te halkta endişeye yol açarken insanların alışkanlıklarını da değiştirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırının ardından bölgede gerilim hızla yükseldi.

Gazze'den Lübnan sınırına kadar gelişmeler bölgedeki Filistinliler ve İsrailliler tarafından anlık takip ediliyor.

Marketlerde kuyruklar oluştu, yüz yüze eğitime ara verildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Kudüs'te insanlar süpermarketlere koşarak temel gıda ve ihtiyaç maddelerini stoklamaya başladı. Marketlerde raflar boşalırken, sepetler doldu, kasalarda uzun kuyruklar oluştu.

Doğu Kudüs ve Batı Kudüs'te yüz yüze eğitime ara verilirken, İsrail içindeki diğer kentlerde de uzaktan eğitime geçildi.

Pek çok işletme kepenklerini açmadı, insan hareketliliği azaldı

Şehirdeki çok sayıda işletme gün boyunca kepenklerini açmadı. Batı Kudüs'ün en işlek noktalarından Yafa Caddesi'nde insan hareketliliği azaldı. İsrail polisinin Kudüs'ün iki yakasında da yoğun önlemler aldığı dikkati çekti.

Kudüs'te insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde kentin sokaklarındaki hareketliliğin çok seyrek olduğu görüldü.

İsrail-Filistin çatışmasının alevlendiği ilk günden itibaren Kudüs'te defalarca saldırı sirenleri çaldı. İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe"den ateşlenen füzelerin Gazze'den atılan roketleri havada imha etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

"Biz korkuyoruz ancak İsrailliler daha büyük korku içinde"

Dolu market arabasının başında AA muhabirine konuşan bir Filistinli, olaylardan dolayı büyük endişe duyduğunu söyledi.

İsminin gizli kalmasını isteyen Filistinli, "Biz korkuyoruz ancak İsrailliler daha büyük korku içinde. En güvendikleri kurum ordunun kendilerini koruyamayacağı endişesini yaşadılar." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.