İsrail-Filistin çatışmasında Hamas lideri öldürüldü

- İsrail ordusu: "Gazzelilere saat 10.00-16.00 arasında güvenli geçiş izni verildi"

"Hamas'ın hava sisteminden sorumlu üst düzey komutanı öldürüldü"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiği duyuruldu. Ayrıca Hamas'ın Gazze şehrindeki hava sisteminden sorumlu üst düzey komutan Merad Ebu Merad'ın gerçekleştirilen hava saldırısıyla öldürüldüğü belirtildi.

İsrail- Filistin çatışmasında 8. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere saat 10.00 ile 16.00 arasında tahliye koridorlarını kullanarak güneye geçme talimatı verdi. Adraee, "İsrail ordusu 10.00-16.00 arasında belirlenen güzergahta Gazzelilere güvenli geçiş izni verdi. Güvenliğiniz için güneye gitmek için bu süreden yararlanın. Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, talimat verildiği gibi güneye gidin. Hamas liderlerinin başlarının çaresine baktığından ve bölgedeki saldırılardan korunduğundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yapılan ayrı bir açıklamada ise Gazze'de 120'den fazla İsraillinin Hamas tarafından esir tutulduğunun doğrulandığı aktarıldı.

Hamas'ın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın üst düzeyi komutanının öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Saldırı sırasında IDF savaş uçakları, Hamas'ın Gazze şehrindeki hava sisteminden sorumlu üst düzey komutan olan ve 7 Ekim Cumartesi günkü katliam sırasında teröristlerin yönlendirilmesinden büyük ölçüde sorumlu olan Merad Ebu Merad'ı öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan silahlı bir grubun insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Amacımız Hamas'ı ve askeri kabiliyetini bitirmek"

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus ise yaptığı açıklamada, "Amacımız çok net. Bu savaşın son aşaması, Hamas'ı ve askeri kabiliyetini bitirmek ve durumu kökten değiştirmek" dedi. Conricus ayrıca, "Hizbullah İsrail askerlerine tanksavar füzesi ateşledi, kısa süreli çatışma yaşandı ve durum sakinleşti. Daha sonra Hizbullah İsrail'i insansız hava aracıyla hedef aldı ve İsrail uçaklarına karadan havaya füzeler ateşledi" ifadelerini kullandı. Hizbullah'ın saldırı girişiminin önlendiğini aktaran Conricus, kuzey sınırındaki durumun "çok gergin" olduğunu vurguladı.