İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi. İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, 'Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur.' ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışmasında 600 bin Filistinli güneye tahliye edildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.

Times of Israel'in haberine göre Hagari, Hamas'ın engelleme çabalarına rağmen 600 bin Filistinlinin Gazze'den güneye tahliye edildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, "Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, yakın olduğu düşünülen kara harekatı öncesinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin evlerini terk edip güneye yönelmeleri çağrılarında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.