İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Hindistan ve Güney Kore vatandaşlarının tahliyesi

İsrail-Filistin çatışması sebebiyle Hindistan'ın 235, Güney Kore'nin 163 vatandaşı İsrail'den tahliye edildi. Hindistan ve Güney Kore'nin yaptığı operasyonlarla vatandaşlar ülkelerine geri döndü.

İsrail- Filistin çatışması nedeniyle Hindistan'ın 235, Güney Kore'nin 163 vatandaşını İsrail'den tahliye ettiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre Hindistan, "Ajay Operasyonu" kapsamında yapılan ikinci uçuşla İsrail'den 235 vatandaşının tahliyesini gerçekleştirdi.

İsrail'de bulunan ve ülkeden ayrılmak isteyen Hindistanlılar için gönderilen uçak, başkent Yeni Delhi'ye indi.

Operasyon kapsamında ilk uçuşla 212 Hindistan vatandaşı 13 Ekim'de ülkelerine dönmüştü.

Güney Kore, İsrail'den 163 vatandaşını tahliye etti

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, askeri uçakla Tel Aviv'den 163 vatandaşının yanı sıra diğer ülkelerin vatandaşı 57 kişinin de uçakla Güney Kore'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Tahliye edilen Güney Korelilerden 82'sinin İsrail'e kısa süreli ziyarette bulunduğu, 81'inin de bu ülkede ikamet ettiği bildirildi.

Uçağın, yerel saatle gece saatlerinde başkent Seul'e inmesi bekleniyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 ve Lübnan'da bir olmak üzere 10 gazeteci yaşamını yitirmişti.