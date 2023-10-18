İsrail-Filistin çatışması küresel jeopolitik riskleri artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi. Açıklamada, çatışmanın yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin ile ABD arasındaki gerginlik nedeniyle uluslararası ilişkiler üzerinde baskı oluştuğu belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail- Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Orta Doğu'da Hamas ile İsrail arasında çatışmaların başlaması, halihazırda yükseldiğini ve kötüleştiğini düşündüğümüz jeopolitik riske ilişkin küresel değerlendirmemiz üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son dönemde yaşanan bu gelişmelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin ile ABD arasındaki gerginlik nedeniyle uluslararası ilişkiler üzerinde oluşan baskıyı daha da artırdığı kaydedildi.

S&P'nin açıklamasında, "İsrail ve Gazze'de ortaya çıkan insanlık trajedisinin ciddiyetini küçümsememekle birlikte, şu anki temel durumumuz, çatışmanın büyük ölçüde İsrail ve Gazze ile sınırlı kalacağı ve bölge dışındaki coğrafyada ülke kredi etkisinin sınırlı olacağı yönündedir." yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artışa geçmesinin yanı sıra ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturabilecek bir enerji arz şokunun da potansiyel olarak ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.