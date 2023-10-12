İsrail-Filistin çatışmalarında hayatını kaybeden sağlık görevlilerinin sayısı 5'e yükseldi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail-Filistin çatışmaları sonucunda hayatını kaybeden sağlık görevlilerinin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. IFRC, tüm taraflara uluslararası insani hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail- Filistin çatışmaları sonucunda hayatını kaybeden sağlık görevlilerinin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nı dün yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıları sonucu 3 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. IFRC ise bugün yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısının 5'e yükseldiğini kaydetti. IFRC, " Bugün ve Çarşamba günü yaşanan iki farklı olayda ambulansları hedef alan saldırılar sonucunda yardım eden 5 sağlık görevlisi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

SİVİLLER VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ HEDEF OLMAMALIDIR

IFRC, "Tüm taraflara uluslararası insani hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerine saygı göstermeleri çağrısını yineliyoruz. Bu konu müzakere edilemez. Sivillere, sağlık çalışanlarına, sağlık tesislerine ve sivil altyapıya her zaman saygı gösterilmeli ve bunlar korunmalıdır. Onlar bir hedef değildir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 1919'da Cenevre, İsviçre'de kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Bünyesinde bulunan 188 Kızılhaç ve Kızılay Derneği'nin koordinasyonunu sağlamakla görevli birliktir.