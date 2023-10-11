İsrail-Filistin çatışmalarında bir Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti

Avustralya hükümeti, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda bir Avustralya vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Dışişleri Bakanı Penny Wong ve İçişleri Bakanı Clare O'Neil açıklama yaptı.

KANBERRA, 11 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda bir Avustralya vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Dışişleri Bakanı Penny Wong ve İçişleri Bakanı Clare O'Neil Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Sidney doğumlu 66 yaşındaki Galit Carbone'nin cansız bedeninin, Gazze sınırından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan Be'eri kibbutzundaki (İsrail'e özgü bir tür kolektif çiftlik) evinden metrelerce uzakta bulunduğunu söyledi.

Yazılı açıklamada Wong'un, "Avustralya hükümeti, Galit Carbone'nin trajik ölümüne ilişkin teyit almıştır" ifadesine yer verildi.

Dışişleri ve Ticaret Departmanı'nın (DFAT) verilerine göre, İsrail'de yaşayan yaklaşık 12.000 Avustralya vatandaşı mevcut.

Çarşamba günü Seven Network televizyonuna konuşan O'Neil, hükümetin bölgeden ayrılmak isteyen Avustralyalılara yönelik kurtarma uçuşları için seçenekleri değerlendirdiğini ancak nihai kararın Wong ve DFAT tarafından verileceğini söyledi.

Wong, Salı gecesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'deki Avustralyalıların hükümet tarafından düzenlenecek yurda dönüş uçuşlarını beklememesi gerektiğini belirtti.