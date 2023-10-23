İsrail-Filistin çatışmalarında 3. yardım konvoyu Gazze'ye ulaştı

İsrail- Filistin çatışmalarının 17. gününde, 3. insani yardım konvoyu Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'ndan geçti.

İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana kapalı olan Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı olarak tanımlanan Refah Sınır Kapısı Cumartesi günü yardımlar için açılmıştı. Mısır ile Gazze Şeridi arasında tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın Cumartesi günü açılmasının ardından yardımları ulaştırabilmek için sınırda bekleyen konvoyların Gazze'ye geçişi devam ediyor. Gıda, su, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardım taşıyan kamyonlardan üçüncüsü Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yardım için yola çıkan konvoylarla yakıt taşınmasına izin vermedi.

İlk konvoy cumartesi günü geçmişti

Dünyanın dört bir yanından Gazze'ye gelen yardımları taşıyan 20 tırlık ilk konvoy cumartesi, 17 tırlık ikinci konvoy ise dün sabah saatlerinde Rafah Sınır Kapısı'ndan geçmişti. Birleşmiş Milletler, 2,3 milyon insanın yaşadığı ve gıda, su ve yakıt stoklarının tükendiği Gazze'de temel ihtiyaçların karşılanması için günde yaklaşık 100 kamyona ihtiyaç duyulacağını söylemişti. - GAZZE