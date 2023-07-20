İsrail, Filistin asıllı ABD vatandaşlarına seyahat kolaylığı sağlayacak uygulamayı devreye aldı

İsrail, Filistin asıllı ABD vatandaşlarının ülkeye ve işgal altındaki Filistin bölgelerine daha özgür seyahat etmelerini sağlayacak bir uygulamayı devreye aldı. Uygulama, ABD vatandaşlarının İsrail'e girişine izin verilmesini ve İsrail vatandaşlarının ABD'ye vizesiz girişine onay verilmesini öngörüyor. Uygulama, Gazze ve Batı Şeria'da ikamet eden tüm ABD vatandaşlarını kapsamaktadır.

İsrail'de, Filistin asıllı ABD vatandaşlarının ülkeye ve işgal altındaki Filistin bölgelerine daha özgür seyahat etmelerini sağlayacak uygulama devreye alındı.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ABD ile karşılıklı Vize Muafiyet Programı kapsamında olmak için önemli bir adım attığını belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Thomas Nides ile İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un dün, İsrail'in, ABD Vize Muafiyet Programı'na kabul edilmesini mümkün kılacak "eşit muamele" anlaşması imzaladığını hatırlatan Hanegbi, şunları kaydetti:

"Bugün devreye giren uygulama, ABD vatandaşı herkesin İsrail'e girişine izin verilmesini, İsrail Vize Muafiyet Programı'na kabul edildiğinde de İsrail vatandaşlarının ABD'ye vizesiz girişine onay verilmesini öngörüyor."

Hanegbi, uygulamanın Gazze ve Batı Şeria'da ikamet edenler dahil olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip tüm ABD vatandaşlarını kapsadığını kaydetti.

Uygulamanın önemine ilişkin Hanegbi, "Bu, bizi ABD hükümetinin Vize Muafiyet Programı adaylığıyla ilgili gereksinimlere tam olarak uymaya yaklaştıran önemli bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in kısa süreli ziyaretler ve geçiş amacı dahil ABD vatandaşları için seyahat prosedürlerini değiştirmesi memnuniyetle karşılandı.

İsrail'in yürürlüğe koyduğu seyahat politikalarının, ABD vatandaşlarının İsrail'e seyahat etmesine olanak sağladığı vurgulanan açıklamada, "Bu değişikliklerin, dini ve etnik kökenine bakılmaksızın tüm ABD vatandaşlarına eşit muamele sağlamayı amaçladığının farkındayız." ifadeleri kullanıldı.

ABD Vize Muafiyet Programı'ndan yararlanmak için tüm ihtiyaçların karşılanması gerektiği belirtilen açıklamada, uygulamanın Filistin nüfusuna kayıtlı ABD vatandaşlarını kapsadığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Vize Muafiyet Programı'na katılması amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığının, İsrail hükümeti ile tüm gereksinimleri yerine getirmek için işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin İsrail'in yürürlüğe koyduğu uygulamayı takip edeceği kaydedildi.