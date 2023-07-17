İsrail, Fas'a askeri ataşe atadı

İsrail ordusu, Fas'a askeri ataşe atandığı ve bunun 'tarihi bir adım' olduğunu duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Fas'a ilk askeri ataşe olarak Şaron Etach'ı atadığı belirtildi. Etach'ın Fas'la güvenlik alanındaki ilişkilerin gelişmesini üstleneceği aktarılan açıklamada, Fas'a ilk askeri ataşeyi atama kararı, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinde 'tarihi bir adım' olarak nitelendirildi.

İsrail ordusu, Fas'a askeri ataşe atandığı ve bunun "tarihi bir adım" olduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Fas'a ilk askeri ataşe olarak Şaron Etach'ı atadığı belirtildi.

Bu adımla İsrail ile Fas arasında "güvenlik alanındaki ilişkilerin" gelişeceğine işaret edilen açıklamada, Etach'ın gelecek aylarda resmi görevine başlayacağı kaydedildi.

Etach'ın Fas'la "güvenlik alanındaki tüm ilişkilerin" gelişmesini üstleneceği aktarılan açıklamada, Fas'a ilk askeri ataşeyi atama kararı, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinde "tarihi bir adım" olarak nitelendirildi.

Etach'ın Faslı Yahudi asıllı bir ailede dünyaya geldiği ve ülkede kullanılan yerel lehçeyi konuştuğu ifade edilen açıklamada, Etach'ın geçen yıl da Fas'ı ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.

Konuyla ilgili Fas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Fas-İsrail ilişkileri

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Ağustos 2021'de yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği olan iletişim ofisini açmıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.