İsrail F-14 Savaş Uçaklarını İmha Etti

İsrail F-14 Savaş Uçaklarını İmha Etti
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'dan havalanan iki İran F-14 savaş uçağının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Bu uçaklar, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını durdurmak amacıyla tasarlanmıştı.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını durdurmayı amaçlayan iki İran F-14 savaş uçağının imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Tahran üzerinden uçan İsrail Hava Kuvvetleri uçağı, Tahran'daki havaalanında bir çift F14 savaş uçağını imha etti. Bu jetler İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını durdurmak için tasarlandı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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