İsrail'e yönelik saldırılarda bir İsrailli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların durumları hakkında bilgi verildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.