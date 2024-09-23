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İsrail'e Yönelik Hava Saldırıları Artıyor

İsrail'e Yönelik Hava Saldırıları Artıyor
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan gerçekleştirilen hava saldırılarında ülkenin kuzeyine 150 roket, seyir füzesi ve İHA'nın fırlatıldığını açıkladı. İsrail'in hava savunma sistemleri bu saldırılara karşı yüksek bir önleme oranı sağlarken, sivil alanların hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), dün geceden bu yana devam eden hava saldırılarında Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 150 roket, seyir füzesi ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

IDF dün yaptığı açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde çoğunluğu ülkenin kuzeyinde olmak üzere İsrail Devleti topraklarına 150'ye yakın roket, seyir füzesi ve İHA fırlatıldı. Tüm katmanlarının hava savunma çabası, münferit isabet vakaları ve müdahale parçaları dışında, yüksek önleme yüzdeleriyle ciddi hasarı önledi. Hava Kuvvetleri savunma ve saldırı şeklinde örgütlenmiştir" denildi. Açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyinde önceki atışlardan daha geniş ve daha derin bir alana düşerek bölgede hava saldırısı sirenlerini tetiklediği belirtildi. İsrail ordusu roketlerin 'sivil bölgelere doğru' fırlatıldığını ifade ederek daha önceki atışların çoğunlukla askeri hedeflere yönelik olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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