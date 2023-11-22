İsrail'e yönelik füze saldırısı engellendi
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İsrail ordusu, topraklarına doğru atılan seyir füzesinin savaş uçağıyla vurularak önlendiğini duyurdu. Saldırı girişiminin nereden yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu, topraklarına doğru atılan seyir füzesinin savaş uçağıyla vurularak önlendiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
İsrail'e doğru fırlatılan seyir füzesinin savaş uçağıyla vurularak engellendiği ifade edilen açıklamada, İsrail topraklarına herhangi bir sızma tespit edilmediği aktarıldı.
Söz konusu füzeli saldırı girişiminin nereden yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Daha önce benzer saldırıları Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti.
Kaynak: AA / Dünya