İsrail'e Sızan Silahlı Grup Hareketlilik Yarattı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silahlı kişilerin yerleşim yerlerine girdiği ve çatışma yaşandığı görüldü. Olayla ilgili ayrıntılar ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu.

İsrail Ordusundan yapılan ve İsrail'e sızan grup için "terörist" ifadesi kullanılan açıklamada, ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağı belirtildi.

Çatışma görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Filistinli grupların, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı aktarıldı.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN ise Gazze çevresindeki yerleşim yerlerindeki bölgeye roket isabet etmesi sonucu İsrailli bir kadının öldüğünü bildirdi.

Gazze Şeridi'nden sabah saatlerinde İsrail tarafına roket saldırısı başlatılmıştı.