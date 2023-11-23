İsrail'e Lübnan'dan 35 roket saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına 35 roket fırlatıldığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle sınır bölgesinin büyük bölümünde siren sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına 35 roket fırlattıldığı belirtildi.

Gazze'deki çatışmalar 48 gündür devam ederken, Hizbullah İsrail'e yönelik saldırılarını arttırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail sınırındaki bölgelere çok sayıda tanksavar füzesi ve havan topu ile 35 roket fırlatıldığı, roketlerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, can kaybı yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle sınır bölgesinin büyük bölümünde siren sesleri duyuldu. İsrail Savunma Kuvvetleri ayrıca havadan ve karadan saldırılara karşılık verildiğini, Hizbullah'a ait roketatarların vurulduğunu açıkladı.

Saldırıları üstlenen Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'e 48 roket fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında üst düzey 5 Hizbullah mensubu öldürülmüştü. - TEL AVİV