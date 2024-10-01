İsrail'e İran'dan Hava Saldırısı Başladı

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan ülke geneline hava saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu İran'dan hava saldırısının başladığını belirterek, başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirdi. IDF'ten yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına füzeler fırlatıldı.İç Cephe Komutanlığı ülkenin çeşitli bölgelerine hayat kurtarıcı talimatlar dağıttı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine uyması isteniyor ve bir alarm çaldığında korunan alana girmeli ve sonraki talimatlara kadar orada beklemelisiniz. IDF, İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için gereken her şeyi yapıyor ve yapacak" denildi.