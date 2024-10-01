Üye Girişi
Haberler

İsrail'e İran'dan Hava Saldırısı Başladı

İsrail'e İran'dan Hava Saldırısı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan ülke genelinde hava saldırılarının başladığını ve sirenlerin çaldığını açıkladı. Vatandaşlara, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaları hatırlatıldı.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan ülke geneline hava saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu İran'dan hava saldırısının başladığını belirterek, başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirdi. IDF'ten yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına füzeler fırlatıldı.İç Cephe Komutanlığı ülkenin çeşitli bölgelerine hayat kurtarıcı talimatlar dağıttı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine uyması isteniyor ve bir alarm çaldığında korunan alana girmeli ve sonraki talimatlara kadar orada beklemelisiniz. IDF, İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için gereken her şeyi yapıyor ve yapacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Orta Doğu Politika Güvenlik İsrail Dünya İran

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter Kızılyıldız maçı CANLI izle! (tabii Spor) Inter Kızılyıldız maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karasuspor Bozüyük Vitraspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Karasuspor Bozüyük Vitraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gölcükspor Karamürselspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gölcükspor Karamürselspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman? Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü Galata CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü Galata maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şile Yıldız Spor Küçükçekmece Sportif CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şile Yıldız Spor Küçükçekmece Sportif maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kapaklıspor Keşan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kapaklıspor Keşan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kapaklıspor Keşan Spor kaç kaç Hendek Spor Sapanca Gençlikspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Hendek Spor Sapanca Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evrensekiz Evren Spor Tekirdağspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Evrensekiz Evren Spor Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });