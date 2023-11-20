İsrail'e Hizbullah saldırısı: 25 roket ve 3 SİHA

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına 25 roket ve 3 SİHA attığı belirtildi. Saldırı sonucu askeri bölgede büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına 25 roket ve 3 SİHA attığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah tarafından fırlatılan 25 roketin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerin ise boş araziye düştüğü ifade edildi.

IDF, ayrıca Hizbullah'a ait 3 SİHA'nın İsrail askeri noktasını hedef aldığını duyurdu. Saldırı sonucu askeri bölgede büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılarda can kaybı yaralanma yaşanmadığını, Hizbullah'a top atışlarıyla karşılık verildiğini açıkladı. - TEL AVİV