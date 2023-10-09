İsrail'e atılan roket Kudüs-Tel Aviv yolunu vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketin, Kudüs- Tel Aviv arasındaki ana yolun yakınlarındaki açık alanı vurduğunu belirtti.

Ordudan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'den fırlatılan roketin, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan "Birinci Cadde" olarak bilinen ana yol yakınlarındaki açık alana düştüğü aktarıldı.

Olay sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Roket düşmeden önce Tel Aviv dahil olmak üzere İsrail'in merkezindeki pek çok kentte sirenler çaldı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, sirenlerin çalmasının ardından Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcuların endişe içinde yerde oturdukları görüldü.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.