İsrail'e atılan havan mermileri boş alana düştü

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından atılan iki havan mermisinin boş alana düştüğünü bildirdi. Mermilerin açık alana düştüğü ve yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına atılan iki havan mermisinin boş alana düştüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından atılan iki havan mermisi nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bir bölgede sirenler çaldığı belirtildi.

Havan mermilerinin açık alana düştüğü ve yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, İsrail ordusunun atışların yapıldığı noktaları topçu atışıyla vurduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gece Lübnan topraklarında silahlı bir grubun tespit edildiği, İsrail güçlerinin söz konusu grubu hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.