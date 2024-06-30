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İsrail'e ait uçak Antalya'ya acil iniş yaptı

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İSRAİL'in El Al Havayolları'na ait uçak yolcusunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanına acil iniş yaptı. Hasta Sharon Nevo isimli yolcu indirildikten sonra uçak tekrar seferine devam etti.

İSRAİL'in El Al Havayolları'na ait uçak yolcusunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanına acil iniş yaptı. Hasta Sharon Nevo isimli yolcu indirildikten sonra uçak tekrar seferine devam etti.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Polonya'nın Varşova kentinden havalanan İsrail'in El Al Havayollarına ait uçak, Sharon Nevo isimli yolcunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Solunum yolundan rahatsızlanan yolcu Sharon Nevo'nun sağlık ekipleri tarafından indirilmesinin ardından uçak, seferini sürdürdü. İsrail'e ait uçak yakıt ikmali için Rodos'a; oradan da Tel Aviv'e uçacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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