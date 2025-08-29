İsrail'e Ait İHA'nın Patlaması: 2 Lübnan Askere Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait insansız hava aracı, inceleme sırasında patladı ve sonucunda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

LÜBNAN'ın güneyine düşen İsrail'e ait İHA'nın inceleme sırasında patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesinde düşmesi ve patlaması sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını bildirdi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın, askerlerin inceleme yaptığı sırada infilak ettiği kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, hayatını kaybeden ve yaralanan askerlere başsağlığı dileyerek, ordunun ülkenin güneyinde istikrarı korumanın bedelini kanla ödediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
