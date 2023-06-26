İsrail'e ait İHA Hizbullah tarafından düşürüldü

Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Hizbullah tarafından düşürüldüğü duyuruldu. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen 'Al Manar' televizyonunun haberine göre, İsrail'e ait bir İHA Lübnan hava sahasını ihlal etti. Söz konusu İHA, Lübnan'ın güneyindeki Zibkin bölgesinde Hizbullah tarafından vurularak düşürüldü. Lübnan ordusundan ise olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.