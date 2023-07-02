İsrail'e ait İHA, Cenin'de düşürüldü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düşürüldü. İsrail ordusu ve İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.