İsrail'e ait İHA, Cenin'de düşürüldü
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İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düşürüldü. İsrail ordusu ve İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düşürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İHA'nın Cenin'de düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği" kaydedildi.
İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Cenin Tugayı da İsrail'e ait küçük bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Cenin Tugayı ayrıca İHA'ya ait fotoğraflar ve video görüntüleri paylaştı.
İsrail ordusu, bir yıldan fazladır arananlar listesinde olduğunu ifade ettiği Filistinlileri öne sürerek Cenin kentindeki operasyonlarını yoğunlaştırmıştı.