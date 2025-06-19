İsrail'e ABD ve Almanya'dan Askeri Destek

İsrail'e ABD ve Almanya'dan Askeri Destek
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İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ve Almanya'dan 14 askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı. Uçaklar, İran'a yönelik saldırılardan bu yana devam eden askeri sevkiyatın bir parçası olarak gönderildi.

İSRAİL Savunma Bakanlığı, ABD ile Almanya'dan orduyu desteklemek için ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a saldırılarının başlamasından bu yana kullandığı hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak ülkeye ulaştığı bildirildi. Sevkiyatın, ordunun 'operasyonel hazırlığını' desteklemeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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