İsrail Donanması, Gazze'ye Giden Küresel Sumud Filosu'na Saldırdı

İsrail donanması, Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'nu kuşatarak 21 gemiye saldırdı. Durdurulan gemilerin isimleri açıklandı, bazı aktivistlerin ise İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

GAZZE'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanmasının, gemilere saldırmaya devam ettiği bildirildi. İsrail'in saldırdığı gemi sayısının da 21'e çıktığı belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i İsrail saldırısına uğradı. İsrail'in durdurduğu kaydedilen gemilerin isimleri 'Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III' olarak açıklandı.

Öte yandan, İsrail'in Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini ele geçirdiği aktarıldı.

SUMUD FİLOSU'NDAN ALIKONULAN AKTİVİSTLERİN BAZILARI SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSRAİL'E GÖTÜRÜLÜYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü ifade edildi. Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı vurgulandı.

Alıkonulan 201 aktivistten 37'sinin Türk olduğu bilgisi paylaşıldı.

