İsrail, Doğu Kudüs ve Ramallah'ta Filistinlilere ait evleri yıktı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yerle bir etti. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, "ruhsatsız" olduğunu savunarak yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail belediye ekipleri, polis korumasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir evi iş makineleriyle yıktı.

İsrail makamlarının "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı ev, Vadi el-Cevz Mahallesi sakini Filistinli Tutah ailesine ait 24 yıllık bir yapıydı.

Filistinli ailenin mülkiyetindeki bir ağılı da yerle bir eden İsrail güçleri, ocak ayından bu yana Tutah ailesinin 3 evini daha yıkmıştı.

Öte yandan İsrail belediyesi, Kudüs'ün Silvan bölgesinde de Filistinli aileleri evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Burkan, Nessar ve Tavil isimli Filistinli aileler, İsrail'in baskıları sonucu daha önce boşalttıkları 5 daireden oluşan evlerini kendi imkanlarıyla yıktı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, söz konusu Filistinli ailelerin, yüklü meblağlarda para cezalarına maruz kalmamak için evlerini yıkmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Bu arada Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı el-Mezraa el-Garbiyye köyünde Filistinlilere ait bir evi yıktığı belirtildi.

Haberde, 20 yıl önce inşa edilen 100 metrekarelik evin C bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail makamları, 2023 yılının başından mayıs ayının sonuna kadar işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 104 yapıyı yıktı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, "ruhsatsız" olduğunu savunarak yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.