İsrail, Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim projesi için itirazları görüşecek

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 412 konuttan oluşması planlanan Yahudi yerleşim birimiyle ilgili itirazları görüşmek üzere gelecek hafta toplantı yapacağı bildirildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 412 konuttan oluşması planlanan Yahudi yerleşim birimiyle ilgili itirazları görüşmek üzere gelecek hafta toplantı yapacağı bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun 12 Haziran Pazartesi günü "E1" olarak bilinen Yahudi yerleşim projesine itirazları değerlendireceği belirtildi.

İsrail'in geçmişte, projenin hassas konumu sebebiyle oluşan uluslararası baskılar karşısında itirazları tartışmayı ertelediği hatırlatılan açıklamada, "E1 projesiyle Doğu Kudüs'teki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi ve Batı Kudüs arasında yeni yerleşim birimlerinin inşa edilmesi hedefleniyor. Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi İsrail'e ilhak edilecek ve böylece Filistinlilerin, Batı Şeria'nın güneyi ile kuzeyi arasındaki ulaşımı engellenmiş olacak." denildi.

"E1" yerleşim projesinin Batı Şeria'yı kuzey ve güney şeklinde 2 ayrı bölgeye böleceği için iki devletli çözümü bitireceği vurgulanan açıklamada, bu projenin aynı zamanda Maale Adumim Yahudi yerleşim birimindeki yerleşimcilerin planlarıyla uyumlu yürütüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun gelecek hafta itirazları tartışmasının ardından "E1" projesini karara bağlayacağı aktarıldı.

"Yerleşimcileri ve ilhak politikalarını destekleyen bu hükümet, bizleri apartheid rejimi gerçeğine sürükleyecek çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımlar da İsrailliler ile Filistinliler arasındaki iki devletli çözümü baltalıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın "İsrail'in uçuruma düşmesini" engellemesi gerektiği savunuldu.

Filistin topraklarında yıllardır çeşitli yerleşim birimleri inşa eden İsrail, 3 bin 412 konuttan oluşan büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor.

Filistinliler ve Peace Now Hareketi gibi İsrailli solcu kuruluşlar plana itiraz ediyor.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği de söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceğini vurguluyor.

İsrail hükümetinin onayladığı planın hayata geçirilmesi için Filistin topraklarına yönelik kararları uygulayan Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun da onayı gerekiyor.