İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 kişilik Filistinli ailenin evini 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıktı. İsrail güçleri, 23 yıl önce inşa edilen evi yıktıktan sonra Filistinlilerin iskan sorunları ve İsrail'in yasa dışı yerleşim politikaları eleştirildi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9 kişilik Filistinli ailenin evini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesine İsrail güçlerinin eşliğinde geldiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin burada 9 kişilik Filistinli Revacibe ailesinin yaşadığı, 23 yıl önce 140 metrekare alan üzerine inşa edilen evi yıktığını söyledi.

Filistinlilerin iskan sorunları ve İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarını izleyen insan hakları örgütü Ir Amim'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filistinlinin evinin yıkılması eleştirilerek, "Bir an bile dinlenmiyorlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Revacibe ailesinin evinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e gelmesinden yaklaşık 1 saat önce yıkıldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin yılbaşından bu yana Doğu Kudüs'te 96 Filistinlinin evini yıktığı belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.