İsrail, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi. Filistinli İshak Hamdi Emin el-Acluni, Kalendiya Askeri Kontrol Noktası'nda İsrail askerleri tarafından öldürüldü. İsrail saldırıları ve yasa dışı yerleşim yerleri gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri Kalendiya Askeri Kontrol Noktası'nda Filistinli İshak Hamdi Emin el-Acluni'yi ateş ederek öldürdü.

Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayından yapılan yazılı açıklamada, Tugay mensubu kişinin Kalendiya Kontrol Noktası'ndaki İsrail askerlerini doğrudan hedef aldığı aktarıldı.

İsrail polisi de kontrol noktasına saldırı düzenlendiğini ve geçişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada bir kişinin kontrol noktasına ateş açması sonucu bir güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı bunun üzerine karşı ateş açılarak bu kişinin öldürüldüğü ve yanında bulunan M-16 tipi tüfeğin ele geçirildiği kaydedildi.

İsrail saldırıları ve yasa dışı yerleşim yerleri gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması, bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, 19 Haziran Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı.

Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından 20 Haziran'da, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.