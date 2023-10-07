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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın başlattığı operasyonda bir roketin düştüğü yerleşim yerinden görüntü paylaştı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı sosyal medya hesabından Hamas'ın başlattığı operasyon sonrasında bir yerleşim yerine düşen roket enkazından görüntüler paylaşarak 'İsrail devletinin dört bir yanındaki yerleşim alanları sabahın erken saatlerinden bu yana roket yağmuruna tutuluyor' açıklamasını yaptı.