İsrail Dışişleri Bakanı Yunanistan'ı Ziyaret Etti

Yunanistan'da 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerin ardından ülkeyi ilk ziyaret eden yabancı dışişleri bakanı İsrail'den Eli Cohen oldu.

Atina'ya resmi ziyarette bulunan Cohen, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cohen, Yunanistan'da yeni hükümetin kurulmasının ardından ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı dışişleri bakanı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cohen, ziyaretin ikili ilişkilerdeki yakınlaşmayı gösterdiğini ifade etti.

İsrail'in Yunanistan'la ticaret, ekonomi, teknoloji ve turizm gibi alanlarda var olan işbirliğini koruma niyetinde olduğunu belirten Cohen, Yunanistan'a İsrail'den gelen turist sayısının yılda 1 milyon 300 bini aştığına dikkati çekti.

Cohen, geçen hafta Cenin'de yaşanan olaylara da değinerek, İsrail'in Filistin ile değil terör örgütleriyle savaştığını savundu.

Cenin'de de hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini ileri süren Cohen, sadece teröristlerin hedeflendiğini iddia etti.

Yunanistan'ın her tür terörizmi kınadığını belirten Yerapetritis ise şiddetin çözüm veya cevap olmadığını söyledi.

B???ölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerapetritis, şunları söyledi:

"Artan şiddetten endişe duyuyoruz. Her tür terörizmi kınıyoruz. Şiddetin ne çözüm ne de cevap olamayacağı nettir. Devletlerin güvenlik hakkına tamamen saygı duyulmalıdır. Şimdi krizde tansiyonun düşmesi için tüm tarafların sükunet ve otokontrol sağlaması gereklidir. Yunanistan'ın Filistin sorununda her iki tarafça da kabul edilen bir çözümden yana olduğu görüşünü de tekrar etmek isterim zira bu her iki tarafın ve halkın da çıkarına olacaktır."

İki ülkenin ekonomi, turizm ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliğini artırmak istediğini belirten Yerapetritis, 2022'de Yunanistan ve İsrail arasındaki ticaret hacminin 1 milyar 400 milyon avroya ulaştığına dikkati çekti.

Yerapetritis, İsrail'in Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine inandığını, görüşmede İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve ABD işbirliğinin de ele alındığını kaydetti.