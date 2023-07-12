İsrail Dışişleri Bakanı: İran, Bakü Büyükelçiliği saldırısının arkasında

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sırbistan'da yaptığı açıklamada, Azerbaycan'daki İsrail Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı girişiminin arkasında İran'ın olduğunu iddia etti. Cohen, İran'ın terör hücresini finanse ettiğini ve talimat verdiğini belirtti.